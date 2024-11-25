СМИ: Израиль предварительно одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане

По данным издания, накануне спецпосланник США по региону и эмиссар президента Эймос Хокстин проинформировал официальных лиц в Ливане о решении Тель-Авива. Соглашение о прекращении огня должен окончательно одобрить кабинет министров Израиля.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что Хокстин пригрозил Тель-Авиву прекратить посредничество по Ливану, если израильская сторона вскоре не согласится на прекращение огня.

В октябре «Хезболла» заявляла о готовности следовать резолюции Совета безопасности ООН о прекращении огня между Израилем и Ливаном при условии включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа, напоминает 360.ru.

