Израиль нанес удары по районам на юге Ливана

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары на юге Ливана, сообщает ливанское национальное агентство NNA.

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Было нанесено четыре удара в районе между Хумин Фаука и Дейр аз-Захрани.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ливаном не окончена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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