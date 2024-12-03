Нетаньяху заявил, что война с Ливаном не окончена

По его словам, концом войны можно считать восстановление безопасности на севере Израиля и возвращение жителей в свои дома.

«Мы железной рукой соблюдаем прекращение огня и действуем против любого нарушения - незначительного или серьёзного», - заключил он.

Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта «за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины», сообщает RT.

