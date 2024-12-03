Нетаньяху заявил, что война с Ливаном не окончена

Несмотря на то, что Израиль и Ливан находятся в состоянии прекращения огня, война не окончена. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

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По его словам, концом войны можно считать восстановление безопасности на севере Израиля и возвращение жителей в свои дома.

«Мы железной рукой соблюдаем прекращение огня и действуем против любого нарушения - незначительного или серьёзного», - заключил он.

Ранее МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта «за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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