В Ливане избрали нового президента

Новым президентом Ливана стал командующий армией Джозеф Аун. Как сообщает РИА Новости, за его кандидатуру проголосовало большинство членов парламента страны.

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Отмечается, что нового президента Ливана избрали по итогам двух туров голосования. Во втором за Ауна свои голоса отдали 99 парламентариев из 128.

Согласно конституции Ливана, президент страны выбирается на шесть лет и не может быть переизбран на второй последовательный срок.

Ранее правящая коалиция Румынии согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Lebanese Army Website via AP
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