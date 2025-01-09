В Ливане избрали нового президента
Новым президентом Ливана стал командующий армией Джозеф Аун. Как сообщает РИА Новости, за его кандидатуру проголосовало большинство членов парламента страны.
Отмечается, что нового президента Ливана избрали по итогам двух туров голосования. Во втором за Ауна свои голоса отдали 99 парламентариев из 128.
Согласно конституции Ливана, президент страны выбирается на шесть лет и не может быть переизбран на второй последовательный срок.
Ранее правящая коалиция Румынии согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru