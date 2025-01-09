В Ливане избрали нового президента

Отмечается, что нового президента Ливана избрали по итогам двух туров голосования. Во втором за Ауна свои голоса отдали 99 парламентариев из 128.

Согласно конституции Ливана, президент страны выбирается на шесть лет и не может быть переизбран на второй последовательный срок.

Ранее правящая коалиция Румынии согласилась провести повторные президентские выборы в два тура. Они запланированы на 4 и 18 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

