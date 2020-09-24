Израиль на две недели вводит общенациональный карантин из-за СOVID-19

Правительство Израиля утвердило решение о введении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев заражения COVID-19. Как пишет израильская газета Haaretz, меры начнут действовать с пятницы, 25 сентября, и будут оставаться в силе как минимум две недели с возможным ослаблением.

Между тем, ещё одно израильское СМИ – The Jerusalem Post – сообщает, что карантинные меры будут носить более строгий характер, чем в марте. Так, по мнению правительства, необходимо закрыть синагоги и сократить количество маршрутов общественного транспорта. Также, вероятно, введут запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.

Ожидается, что также сократят до 20 человек допустимое число людей на протестах и на уличных молитвах с соблюдением дистанции в два метра, причем в пределах одного километра от дома.

«В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.