Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий

Это первый визит израильского министра иностранных дел в Швецию с 2001 года.

Министры отметили заметное изменение подхода Швеции к Израилю как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, стороны также планируют укрепить экономическое сотрудничество между странами.

В нулевых страны систематически отмечали разногласия на уровне дипломатии, серьезный кризис в отношениях наступил в 2014 году, когда Швеция стала первым государством-членом Евросоюза, признавшим независимость Палестины.

