Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий
Глава МИД Израиля Эли Коэн провел встречу с шведским коллегой Тобиасом Бильстремом, во время которой заявил о новой странице в отношениях между странами спустя 20 лет политических разногласия и отсутствия диалога на высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства.
Это первый визит израильского министра иностранных дел в Швецию с 2001 года.
Министры отметили заметное изменение подхода Швеции к Израилю как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, стороны также планируют укрепить экономическое сотрудничество между странами.
В нулевых страны систематически отмечали разногласия на уровне дипломатии, серьезный кризис в отношениях наступил в 2014 году, когда Швеция стала первым государством-членом Евросоюза, признавшим независимость Палестины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой
- Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая
- Козловский объявил об уходе в отпуск до конца года
- Лукашенко заявил, что белорусская армия находится в повышенной готовности
- СМИ: ФК «Уфа» может лишиться профессионального статуса
- Авиакомпания «Азимут» будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю
- Военный эксперт заявил о необходимости второй волны мобилизации
- Минобороны Британии заявило о недопустимости принуждения Украины к уступкам ради мира
- СМИ: Власти Бали ужесточили контроль за въезжающими туристами
- Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru