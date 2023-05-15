Израиль и Швеция наладили отношения после 20 лет разногласий

Глава МИД Израиля Эли Коэн провел встречу с шведским коллегой Тобиасом Бильстремом, во время которой заявил о новой странице в отношениях между странами спустя 20 лет политических разногласия и отсутствия диалога на высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства.

Нетаньяху объявил о ликвидации верхушки «Исламского джихада» в Газе

Это первый визит израильского министра иностранных дел в Швецию с 2001 года.

Министры отметили заметное изменение подхода Швеции к Израилю как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, стороны также планируют укрепить экономическое сотрудничество между странами.

В нулевых страны систематически отмечали разногласия на уровне дипломатии, серьезный кризис в отношениях наступил в 2014 году, когда Швеция стала первым государством-членом Евросоюза, признавшим независимость Палестины.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ИзраильШвецияДипломатия

Горячие новости

Все новости

партнеры