Трамп: Хуситы понесли тяжелые потери и хотят мира

По его словам, теперь они стремятся к заключению мира. Глава Белого дома указал, что удары по хуситам продолжаются ежедневно и оказались крайне успешными.

Говоря о возможной утечке секретной информации об операции в Йемене, Трамп отказался давать гарантии, что среди опубликованных в СМИ сведений не было засекреченных данных.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары американских военных по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) направлены на обеспечение международной торговли и глобальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

