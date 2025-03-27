Трамп: Хуситы понесли тяжелые потери и хотят мира

Хуситы понесли существенные потери в результате ударов США, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry Truman

По его словам, теперь они стремятся к заключению мира. Глава Белого дома указал, что удары по хуситам продолжаются ежедневно и оказались крайне успешными.

Говоря о возможной утечке секретной информации об операции в Йемене, Трамп отказался давать гарантии, что среди опубликованных в СМИ сведений не было засекреченных данных.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары американских военных по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) направлены на обеспечение международной торговли и глобальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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