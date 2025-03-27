Трамп: Хуситы понесли тяжелые потери и хотят мира
Хуситы понесли существенные потери в результате ударов США, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
По его словам, теперь они стремятся к заключению мира. Глава Белого дома указал, что удары по хуситам продолжаются ежедневно и оказались крайне успешными.
Говоря о возможной утечке секретной информации об операции в Йемене, Трамп отказался давать гарантии, что среди опубликованных в СМИ сведений не было засекреченных данных.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары американских военных по йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) направлены на обеспечение международной торговли и глобальной безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru