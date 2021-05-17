Израиль атаковал дома командиров ХАМАС в секторе Газа

Ранее стало известно, что в результате атак со стороны Израиля в секторе Газа погибли 145 палестинцев, в том числе 41 ребенок. Как минимум 1,1 тыс. человек ранены.

Между тем, израильский постоянный представитель в ООН Гилад Эрдан заявил, что эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС началась из-за «внутренних палестинских политических маневров». Об этом же несколько ранее Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

«У палестинцев впереди выборы, продолжается серьезная конкуренция между командой Махмуда Аббаса и командой ХАМАС. Учитывая серьезное недовольство палестинской массы соглашениями с Израилем, ХАМАС обоснованно считает, что ужесточение антиизраильской позиции позволит ему получить дополнительные голоса на выборах. А тут и предлог очень хороший», - рассказал он.

Поводом для эскалации палестино-израильского конфликта стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После в этой части города прошли акции протеста, которые стали перерастать в беспорядки. Затем между сектором Газа и Израилем начался обмен ракетными ударами.

