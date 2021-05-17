Израиль атаковал дома командиров ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля заявил, что в ночь в воскресенье, 16 мая, нанесла авиаудар по объектам палестинского движения ХАМАС, в том числе по дому главы политбюро Яхьи Синвара, а также его брата Мухаммада Синвара, отвечающего за снабжение организации в Хан-Юнисе.
Также атакованы были дома и офисы других высокопоставленных лидеров ХАМАС, которые, как отмечается, были основой террористической инфраструктуры. Речь идет в частности об офисе руководителя отдела планирования политбюро организации Самаха Сарага, доме командира батальона ХАМАС в городе Газа Юсефа Абд аль-Вахаба и главы контрабанды Ахмада Абд аль- Аль-ин-Рафаха, пишут «Известия».
Ранее стало известно, что в результате атак со стороны Израиля в секторе Газа погибли 145 палестинцев, в том числе 41 ребенок. Как минимум 1,1 тыс. человек ранены.
Между тем, израильский постоянный представитель в ООН Гилад Эрдан заявил, что эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС началась из-за «внутренних палестинских политических маневров». Об этом же несколько ранее Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
«У палестинцев впереди выборы, продолжается серьезная конкуренция между командой Махмуда Аббаса и командой ХАМАС. Учитывая серьезное недовольство палестинской массы соглашениями с Израилем, ХАМАС обоснованно считает, что ужесточение антиизраильской позиции позволит ему получить дополнительные голоса на выборах. А тут и предлог очень хороший», - рассказал он.
Поводом для эскалации палестино-израильского конфликта стало выселение нескольких арабских семей из их домов в квартале Шейх Джаррах на востоке Иерусалима. После в этой части города прошли акции протеста, которые стали перерастать в беспорядки. Затем между сектором Газа и Израилем начался обмен ракетными ударами.
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