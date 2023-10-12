Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Оба объекта приостановили работу, об этом сообщает местная газета Al-Watan, а Telegram-каналы публикуют, предположительно, видео с мест происшествия.

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По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, они сейчас не функционируют.

Ранее израильская армия обвинила Сирию в обстрелах своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СирияДамаскПалестинаИзраиль

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