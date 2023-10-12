Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо
12 октября 202314:15
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. Оба объекта приостановили работу, об этом сообщает местная газета Al-Watan, а Telegram-каналы публикуют, предположительно, видео с мест происшествия.
По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, они сейчас не функционируют.
Ранее израильская армия обвинила Сирию в обстрелах своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru