Из-за забастовки в ФРГ отменены почти все рейсы Lufthansa

Забастовка наземных служб аэропортов Германии в среду, 27 июля привела к отмене почти всех рейсов авиакомпании Lufthansa, сообщает ТАСС.

В протестной акции принимают участие около 20 тыс. человек. Это сотрудники обслуживающего персонала, авиатехники и водители тягачей, которые перемещают самолеты в аэропорту. В качестве меры предосторожности авиаперевозчик отменил более 1000 рейсов в узловых аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Бастующие требуют повышения заработной планы на 9,5% или не менее чем на €350 в месяц.

Забастовка организована профсоюзом ver.di. Она затронула почти 130 тыс. пассажиров, рейсы которых были перенесены на другие дни.

Организаторы стачки заявили, что эта акция предупредительная. Если авиакомпания не согласится на требования протестующих, забастовка продолжится и дальше.

Следующий раунд переговоров представителей руководства Lufthansa и организаторов акции запланирован на 3-4 августа.