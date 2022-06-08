В Италии отменили около 360 рейсов из-за забастовки сотрудников авиакомпаний

Около 360 рейсов были отменены в Италии из-за забастовки сотрудников ряда авиакомпаний. Об этом сообщает ТАСС.

Четырехчасовую забастовку устроили работники бюджетных авиакомпаний, в частности, Ryanair, EasyJet и Volotea. Отмечается, что в забастовке участвовали также авиадиспетчеры.

Люди выступали против существующих условий труда. Среди претензий назывались длительные смены «без обеспечения пилотов и бортпроводников едой и водой», несоблюдение минимального уровня зарплаты, отсутствие оплаты больничных дней и ряд других.

Наибольшие сложности наблюдались в аэропортах Бергамо и Милана.





