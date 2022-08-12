Шредер подал в суд на бундестаг для восстановления своих особых прав

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер подал в суд на бундестаг, потребовав восстановить его отозванные ранее привилегии. Об этом сообщает телеканал NTV.

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В мае немецкая правящая коалиция лишила бывшего главу правительства должности в парламенте и всех привилегий из-за его «связей с Россией» и пророссийской позиции, напоминает Ura.ru. На такое решение повлиял отказ Шредера покидать свои посты в российских компаниях, пишет РИА ФАН.

«Шредер требует, чтобы ему снова предоставили бывшую канцелярию канцлера с сотрудниками, как заявил его ганноверский адвокат Михаэль Нагель. От имени Шредера он подал соответствующий иск в административный суд Берлина», — отмечает NTV.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудГерманияГерхард Шредер
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