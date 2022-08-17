Из-за роста цен на газ Швеция запустила ТЭЦ на мазуте
Резервная электростанция, использующая мазут, запущена на постоянной основе в Швеции, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло на фоне рекордных цен на газ в стране. Станция в городе Карлсхамн работает около недели, поскольку цены на электричество на юге страны подскочили на 51%, обновив исторический максимум. Обычно потребности в электричестве страны покрывают атомная, ветряная и гидроэнергетика.
Резервная станция используется в случае приостановки производства на других объектах или из-за высокого спроса.
Как сообщалось ранее, возможно, что в ближайшие месяцы Европе придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Ситуация для стран Европейского союза будет ухудшаться с приближением зимы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- Из-за роста цен на газ Швеция запустила ТЭЦ на мазуте
- В Запорожье не исключили катастрофу «хуже Чернобыля» на ЗАЭС
- МИД КНР: санкции против РФ ввели 15% населения планеты
- Госдеп: США приложили усилий больше других для предотвращения украинского конфликт
- Ребенок погиб в ДТП в Свердловской области
- МИД: Гарантии безопасности Украины по поездке МАГАТЭ на Запорожскую АЭС эфемерны
- ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах
- Умер кинорежиссер Вольфганг Петерсен
- Два человека погибли в аварии в Челябинской области
- Роскомнадзор потребовал снять ограничения с YouTube-канала посольства РФ в Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru