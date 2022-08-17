Из-за роста цен на газ Швеция запустила ТЭЦ на мазуте

Резервная электростанция, использующая мазут, запущена на постоянной основе в Швеции, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произошло на фоне рекордных цен на газ в стране. Станция в городе Карлсхамн работает около недели, поскольку цены на электричество на юге страны подскочили на 51%, обновив исторический максимум. Обычно потребности в электричестве страны покрывают атомная, ветряная и гидроэнергетика.

Резервная станция используется в случае приостановки производства на других объектах или из-за высокого спроса.

Как сообщалось ранее, возможно, что в ближайшие месяцы Европе придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Ситуация для стран Европейского союза будет ухудшаться с приближением зимы.

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ТЕГИ:ТопливоШвеция
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