Это произошло на фоне рекордных цен на газ в стране. Станция в городе Карлсхамн работает около недели, поскольку цены на электричество на юге страны подскочили на 51%, обновив исторический максимум. Обычно потребности в электричестве страны покрывают атомная, ветряная и гидроэнергетика.

Резервная станция используется в случае приостановки производства на других объектах или из-за высокого спроса.

Как сообщалось ранее, возможно, что в ближайшие месяцы Европе придется бороться с Азией за российский сжиженный природный газ. Ситуация для стран Европейского союза будет ухудшаться с приближением зимы.

