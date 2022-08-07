По данным издания, ситуация для стран Европейского союза будет ухудшаться с приближением зимы. Экономический подъем в КНР после локдауна из-за коронавируса или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт топлива, что приведет к дальнейшему росту цен.

Ухудшение уровня жизни жителей Европы может повлиять на их стойкость в поддержке Киева, и в странах Евросоюза к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.

Wall Street Journal считает, что высокие цены на энергоресурсы отражаются на экономике ЕС и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками.

Напомним, Совет Евросоюза принял постановление о добровольном сокращении спроса на газ на 15% в предстоящем зимнем сезоне. Решение будет действовать до 31 марта 2023 года.

