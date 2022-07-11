Болсонару рассказал о намерении Бразилии приобрести у России дизельное топливо
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что бразильские власти почти договорились с Россией о поставках дизельного топлива, сообщает ТАСС.
В ходе встречи со своими сторонниками он отметил, что цена при этом будет более выгодная.
«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше», - уточнил политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин и с Болсонару проблематику глобальной продовольственной безопасности, пишут «Известия». В ходе телефонной беседы российский лидер подчеркнул, что Россия не отказывается выполнять свои обязательства по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 097 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+2 296 / сут.
- Болсонару рассказал о намерении Бразилии приобрести у России дизельное топливо
- «Ювентус»: Погба возвращается в клуб
- В Харьковской области из-за подрыва машины погиб глава Великого Бурлука
- В ООН рассказали, когда численность населения Земли преодолеет рубеж в 8 млрд
- СМИ: Турецкая партия «Vatan» начала кампанию по выходу из НАТО
- Глава Московской области рассказал Путину о восстановлении школ в ДНР
- Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Украины
- Минпромторг РФ изменил перечень продукции для параллельного импорта
- Профессор рассказала, как бороться с нарушением сна
- В ЛНР заявили о захвате в плен националистов из белорусского отряда «Волат»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru