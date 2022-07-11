Болсонару рассказал о намерении Бразилии приобрести у России дизельное топливо

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что бразильские власти почти договорились с Россией о поставках дизельного топлива, сообщает ТАСС.

СМИ: В России предложили ограничить продажу дизтоплива иностранцам

В ходе встречи со своими сторонниками он отметил, что цена при этом будет более выгодная.

«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше», - уточнил политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин и с Болсонару проблематику глобальной продовольственной безопасности, пишут «Известия». В ходе телефонной беседы российский лидер подчеркнул, что Россия не отказывается выполнять свои обязательства по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ТопливоРоссияБразилия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры