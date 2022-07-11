Болсонару рассказал о намерении Бразилии приобрести у России дизельное топливо

В ходе встречи со своими сторонниками он отметил, что цена при этом будет более выгодная.



«Мы почти договорились о покупке в России дизельного топлива по гораздо более выгодной цене, чем Petrobras импортировал раньше», - уточнил политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин и с Болсонару проблематику глобальной продовольственной безопасности, пишут «Известия». В ходе телефонной беседы российский лидер подчеркнул, что Россия не отказывается выполнять свои обязательства по обеспечению бесперебойных поставок российских удобрений бразильским аграриям.

