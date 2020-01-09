Из-за лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных стали жертвами лесных пожаров в Австралии. Об этом сообщила пресс-служба Университета Сиднея. Профессор Крис Дикман утверждает, что в Новом Южном Уэльсе погибли не менее 800 млн зверей. Ранее называлась цифра в 480 млн, пишет «Газета.ру».

По словам ученого, ожидается, что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более миллиарда животных.

На основании исследования Дикмана отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia) оценивает потери в 1,25 млрд особей.

По последним данным, крупные лесные пожары, бушующие в Австралии с октября, уничтожили 8,4 млн га леса и порядка 2 тыс. жилых домов. Погибли 25 человек, среди них трое пожарных, сообщает РИА ФАН. Сейчас пожары бушуют в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

В Австралии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.



