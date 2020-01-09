Николай Дроздов не поверил в миллиард погибших в Австралии животных

Зоолог и телеведущий Николай Дроздов в эфире НСН не поверил официальной статистике, назвав ее взятой с потолка.

«Сама цифра миллиард ни о чем не говорит, если не сказано, о каких животных идет речь. Даже если говорится о животных в обычном, бытовом понимании – то есть только о млекопитающих и птицах, то даже их не очень легко подсчитать, потому что мелких очень много, и их число никогда не было известно и досконально подсчитано. Конечно, очень много животных погибло, и восстановление популяции требует большого времени, ведь всё это связано с растительным покровом, - травами, деревьями, кустарниками», - добавил Дроздов. По его мнению, даже австралийские специалисты затруднятся спрогнозировать, когда флора и фауна восстановится до допожарного уровня.

Телеведущий также отметил, что трагическое происшествие такого масштаба произошло в Австралии впервые и стало громадным бедствием для местных жителей.

«Хотел бы выразить только наши глубочайшие сожаления, соболезнования нашим коллегам из Австралии и всем живущим там людям», - сказал Дроздов в интервью НСН.

При пожарах в Австралии погибли 25 человек. Стихия уничтожила три тысячи жилых домов, тысячи административных и хозяйственных построек. В стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, часть регионов на южном побережье закрыты для туристов.

