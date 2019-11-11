В Австралии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Режим был введен на территории штата Новый Южный Уэльс в связи с природными пожарами, сообщает «Свободная пресса».

На данный момент на территории штата было зафиксировано 64 пожара. Уточняется, что 40 их них пока так и не удалось локализовать.

Ситуaция с пожaрaми в Aвстрaлии осложняются погодными условиями. Сейчaс в регионе нaблюдaются зaсухa и сильный ветер. Нa борьбу с пожaрaми брошено свыше 1300 человек.

Ранее RT сообщало, что в результате пожаров в Австралии погибло три человека, еще около 30 пострадали.

