В России обнаружили летучих мышей с коронавирусами

Эксперты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России, сообщила РИА Новости руководитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Она отмечает, что о типе вируса говорить пока рано. Для этого потребуются дополнительные исследования. Сперанская добавила, что вместе с коронавирусами у летучих мышей в крови были обнаружены последовательности геномов целого ряда других вирусов.

Эксперт порекомендовала не трогать летучих мышей и не разорять места их обитания, чтобы обезопасить себя от заражения. Она подчеркнула, что контакт с другими дикими животными, например, с лисами или ежами, также несет для человека потенциальную опасность.

Специалист заключила, что исследование летучих мышей в Роспотребнадзоре начали в конце августа. Его проводят, чтобы оценить эпидемические риски и возможные пути распространения заболевания. По ее словам, исследовать передачу вирусов летучими мышами будут еще около двух лет.



