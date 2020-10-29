В России обнаружили летучих мышей с коронавирусами
Эксперты Роспотребнадзора выявили коронавирусы у летучих мышей в России, сообщила РИА Новости руководитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
Она отмечает, что о типе вируса говорить пока рано. Для этого потребуются дополнительные исследования. Сперанская добавила, что вместе с коронавирусами у летучих мышей в крови были обнаружены последовательности геномов целого ряда других вирусов.
Эксперт порекомендовала не трогать летучих мышей и не разорять места их обитания, чтобы обезопасить себя от заражения. Она подчеркнула, что контакт с другими дикими животными, например, с лисами или ежами, также несет для человека потенциальную опасность.
Специалист заключила, что исследование летучих мышей в Роспотребнадзоре начали в конце августа. Его проводят, чтобы оценить эпидемические риски и возможные пути распространения заболевания. По ее словам, исследовать передачу вирусов летучими мышами будут еще около двух лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru