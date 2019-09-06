Из-за дела Коршунова российским госслужащим советуют не ездить на Запад

«Если наши дипломаты считают, что эта охота сейчас только началась, то они ошибаются. После Крыма вообще было издано такое предписание, что секретоносителям, госслужащим с допуском к секретности не надо ездить даже в отпуск, за исключением официальных командировок, в те страны, у которых есть с Соединенными Штатами соглашение об экстрадиции. Сотрудникам правоохранительных органов туда уже давно ездить-то нельзя. Поэтому принцип один: в этой сложной ситуации с Западом всем секретоносителям, если они, конечно, хотят остаться на свободе, нельзя ездить в те страны, у которых с американцами соглашение о выдаче», — подчеркнул дипломат.

Напомним, Александр Коршунов был задержан 3 сентября по ордеру на арест, выданному США. Россиянина подозревают в том, что он занимался экономическим шпионажем с 2009 по 2017 годы, когда занимал пост директора по маркетингу и продажам ОДК. Позже американский Минюст заявил, что Коршунов и бывший глава итальянского подразделения американской GE Аviаtion Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в «сговоре и попытке украсть коммерческие тайны». По версии следствия, Бьянки от лица Коршунова нанял сотрудников своей компании для консультирования деятельности, связанной с реактивными двигателями. При консультировании якобы использовались коммерческие тайны. Коршунову и Бьянки грозит до 10 лет тюрьмы.

