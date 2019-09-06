Из-за дела Коршунова российским госслужащим советуют не ездить на Запад
Дипломат заявил в эфире НСН, что охота Вашингтона на россиян по всему миру началась уже давно.
Дипломаты из российского посольства в Вашингтоне посетили американский Госдеп, где выразили протест из-за задержания топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Коршунова, которому после задержания в Неаполе грозит экстрадиция в Штаты и до 10 лет лишения свободы. Российские дипломаты, во-первых, назвали недопустимой развязанную Вашингтоном «охоту на россиян по всему миру», а во-вторых, потребовали объяснить причину задержания Коршунова.
В эфире НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин посоветовал всем с доступом российских секретам не посещать страны, договорившиеся с США об экстрадиции (слушайте аудио).
«Если наши дипломаты считают, что эта охота сейчас только началась, то они ошибаются. После Крыма вообще было издано такое предписание, что секретоносителям, госслужащим с допуском к секретности не надо ездить даже в отпуск, за исключением официальных командировок, в те страны, у которых есть с Соединенными Штатами соглашение об экстрадиции. Сотрудникам правоохранительных органов туда уже давно ездить-то нельзя. Поэтому принцип один: в этой сложной ситуации с Западом всем секретоносителям, если они, конечно, хотят остаться на свободе, нельзя ездить в те страны, у которых с американцами соглашение о выдаче», — подчеркнул дипломат.
Напомним, Александр Коршунов был задержан 3 сентября по ордеру на арест, выданному США. Россиянина подозревают в том, что он занимался экономическим шпионажем с 2009 по 2017 годы, когда занимал пост директора по маркетингу и продажам ОДК. Позже американский Минюст заявил, что Коршунов и бывший глава итальянского подразделения американской GE Аviаtion Маурицио Паоло Бьянки обвиняются в «сговоре и попытке украсть коммерческие тайны». По версии следствия, Бьянки от лица Коршунова нанял сотрудников своей компании для консультирования деятельности, связанной с реактивными двигателями. При консультировании якобы использовались коммерческие тайны. Коршунову и Бьянки грозит до 10 лет тюрьмы.
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