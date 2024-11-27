Из-за атаки тактическими ракетами в Курской области погибли два человека

Два человека погибли в результате удара ВСУ по населенному пункту Большое Жирово (Фатежский район, Курская область). Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

ВСУ дважды ударили ракетами ATACMS по объектам в Курской области

Сообщается, что атака произошла еще 23 ноября. Удар был нанесен тремя тактическими ракетами.

По факту произошедшего теракта было возбуждено уголовное дело.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов
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