Из-за атаки тактическими ракетами в Курской области погибли два человека
27 ноября 202414:34
Два человека погибли в результате удара ВСУ по населенному пункту Большое Жирово (Фатежский район, Курская область). Об этом сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
Сообщается, что атака произошла еще 23 ноября. Удар был нанесен тремя тактическими ракетами.
По факту произошедшего теракта было возбуждено уголовное дело.
Ранее украинский беспилотный летательный аппарат атаковал Белгород. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru