Из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами на борту
Около 260 россиян находятся на борту самолета, который вылетел из токийского аэропорта Ханэда. Как пишет РИА Новости, вывозной рейс проследует по маршруту Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва.
Отмечается, что основную массу вылетевших составляют российские туристы. При регистрации на рейс нашим соотечественникам была оказана помощь группой сотрудников российского посольства в Токио, подчеркивает RT.
К слову, ранее стало известно, что самолёт из Шанхая с 128 россиянами на борту приземлился в Санкт-Петербурге.
Ранее НСН писала, что вывозной рейс с 382 пассажирами на борту отправлен из Денпасара на индонейзиском острове Бали в Санкт-Петербург и Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское консульство.
Россия прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами с 27 марта и теперь принимает только вывозные рейсы, грузовые, санитарные, почтовые и гуманитарные рейсы, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки. Отмечалось, что за апрель из Индонезии в Россию вывезли около тысячи россиян.
Согласно графику рейсов, 4 мая планируется вывоз россиян из Германии, Таиланда, Таджикистана, США (Лос-Анджелес) и Вьетнама (Камрань), 5 мая — из Вьетнама (Камрань), Казахстана, Турции (Анталия), 6 мая из Китая (Шанхай) и Израиля, 7 мая из Японии.
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