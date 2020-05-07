Из Токио вылетел вывозной рейс с россиянами на борту

Около 260 россиян находятся на борту самолета, который вылетел из токийского аэропорта Ханэда. Как пишет РИА Новости, вывозной рейс проследует по маршруту Токио — Владивосток — Санкт-Петербург — Москва.

Отмечается, что основную массу вылетевших составляют российские туристы. При регистрации на рейс нашим соотечественникам была оказана помощь группой сотрудников российского посольства в Токио, подчеркивает RT.

К слову, ранее стало известно, что самолёт из Шанхая с 128 россиянами на борту приземлился в Санкт-Петербурге.