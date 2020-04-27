Российские правозащитники попросили помощи в организации вывоза россиян из Ташкента

Отмечается, что глава СПЧ Валерий Фадеев направил в понедельник соответствующую просьбу руководителю Национального центра Республики Узбекистан по правам человека Акмалу Саидову. В письме Фадеев попросил помощи в получении разрешений у правительства Узбекистана на вылет рейса с россиянами на родину.

Уточняется, что вывозной рейс из Ташкента в РФ был запланирован на 28 апреля, однако до сих пор не был согласован узбекистанскими властями.

Как отметили в пресс-службе СПЧ, российская сторона выполнила свои обязательства по возвращению на родину граждан Узбекистана. В частности, состоялись два рейса из Петербурга 15 апреля и из Екатеринбурга 21 апреля.



