Российские правозащитники попросили помощи в организации вывоза россиян из Ташкента
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ обратился к узбекистанским правозащитникам с просьбой содействия в организации вывоза россиян на родину из Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба СПЧ.
Отмечается, что глава СПЧ Валерий Фадеев направил в понедельник соответствующую просьбу руководителю Национального центра Республики Узбекистан по правам человека Акмалу Саидову. В письме Фадеев попросил помощи в получении разрешений у правительства Узбекистана на вылет рейса с россиянами на родину.
Уточняется, что вывозной рейс из Ташкента в РФ был запланирован на 28 апреля, однако до сих пор не был согласован узбекистанскими властями.
Как отметили в пресс-службе СПЧ, российская сторона выполнила свои обязательства по возвращению на родину граждан Узбекистана. В частности, состоялись два рейса из Петербурга 15 апреля и из Екатеринбурга 21 апреля.
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