Из сектора Газа эвакуировали 98 россиян
Из сектора Газа удалось эвакуировать 98 россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.
Ведомство отметило, что граждане России покидают сектор Газа через КПП «Рафах», находящийся на границе с Египтом, где продолжает работу МЧС России.
Всем эвакуируемым гражданам оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставляются питание и вода.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что в списках на эвакуацию из сектора Газа числились более тысячи человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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