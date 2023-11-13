Из сектора Газа эвакуировали 98 россиян

Ведомство отметило, что граждане России покидают сектор Газа через КПП «Рафах», находящийся на границе с Египтом, где продолжает работу МЧС России.

Всем эвакуируемым гражданам оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставляются питание и вода.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Россия 1», что в списках на эвакуацию из сектора Газа числились более тысячи человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

