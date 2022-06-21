Из порта Мариуполя вышло первое иностранное судно

Сухогруз Azov Concord под флагом Мальты стал первым иностранным судном, покинувшим порт Мариуполя, сообщает РИА Новости.

Порт Мариуполя готов принимать стройматериалы для освобожденных территорий

Корреспондент агентства отметил, что корабль вышел по коридору, который был организован российскими военными, и взял курс на Новороссийск.

Отмечается, что во время боевых действий судно было повреждено, однако его владельцу удалось восстановить все системы, а также набрать команду и полностью рассчитаться с портовыми службами.

Ранее власти Донецкой народной республики заявили об открытии маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон для гражданских автомобилей, сообщает RT.

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ФОТО:  Фото: Администрация морских портов Украины
ТЕГИ:СпецоперацияСудноКораблиМариуполь
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