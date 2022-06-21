Из порта Мариуполя вышло первое иностранное судно

Корреспондент агентства отметил, что корабль вышел по коридору, который был организован российскими военными, и взял курс на Новороссийск.

Отмечается, что во время боевых действий судно было повреждено, однако его владельцу удалось восстановить все системы, а также набрать команду и полностью рассчитаться с портовыми службами.

Ранее власти Донецкой народной республики заявили об открытии маршрута в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон для гражданских автомобилей, сообщает RT.