В Госдуме объяснили пользу для России в соглашении по Карабаху
Прекращение огня сохранит жизни людей, а также снизит террористическую угрозу на Южном Кавказе, заявил депутат Виктор Водолацкий в эфире НСН.
Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе, объявил президент Владимир Путин. Согласно документу, азербайджанские и армянские военные останавливаются на занимаемых ими позициях и проводят обмен пленными. Кроме того, в регион на пять лет вводятся российские миротворцы, они разместятся вдоль линии соприкосновения.
Соглашение подписали спустя несколько часов после того, как Азербайджан сбил российский военный вертолет на юге Армении, причём вне зоны боевых действий.
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал в эфире НСН, есть ли связь между крушением вертолета и подписанием соглашения.
«Сбитый вертолет – это, конечно, трагедия, погибли летчики. Азербайджанская сторона принесла извинения, но ими жизнь офицеров не вернешь. Несмотря на это, Россия еще раз показала всему миру, что мы всегда стоим за мирный процесс. В течение трех дней Минобороны трех стран плотно общались, поэтому это не сиюминутное решение. Оно не связано со сбитым вертолетом», - сказал он.
Водолацкий отметил, что для России прежде всего было важно прекратить бои.
«Самое главное, что прекратится убийство мирных граждан, ведь погибли уже почти 10 тысяч человек непонятно в угоду кому и чему. Миротворцев вводят на пять лет. За это время будут определены вопросы, связанные с административным устройством территории, решатся все накопившиеся за 30 лет вопросы», - считает депутат.
Он также отметил, что соглашение поможет снизить террористическую угрозу.
«Ведь еще надо было решить проблему переброски боевиков из Сирии в Грузию, а следом и на Северный Кавказ. В итоге Россия полностью обезопасила территорию от террористов. И Азербайджан, и Армения для России очень важны в плане совместных действий по поддерживанию мира на Южном Кавказе», - сказал парламентарий.
После подписания трёхстороннего соглашения в Ереване начались беспорядки. В частности, протестующие против соглашения армяне ворвались в здания правительства и парламента, потребовали дератификации документа. В противном случае они пообещали найти депутатов, «даже если они сбегут в Африку».
«Понятно, что для армян соглашение является ущемлением чести и достоинства, но если бы не оно, то перекрытие тоннеля, который снабжал Карабах продовольствием, случилось бы через несколько дней. Тогда Карабах оказался бы в изоляции и еще больше граждан Армении погибли бы. Поэтому здесь нужно выбирать из двух зол меньшее: или человеческие жизни, или политические амбиции», - отметил Водолацкий в беседе с НСН.
На прошлой неделе Азербайджан взял под контроль город Шуша, военные Карабаха подтвердили, что вынуждены были покинуть город. Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предсказал быстрое поражение Армении после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистили бы Карабах к Новому году.
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