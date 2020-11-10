В Госдуме объяснили пользу для России в соглашении по Карабаху

Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал в эфире НСН, есть ли связь между крушением вертолета и подписанием соглашения.

«Сбитый вертолет – это, конечно, трагедия, погибли летчики. Азербайджанская сторона принесла извинения, но ими жизнь офицеров не вернешь. Несмотря на это, Россия еще раз показала всему миру, что мы всегда стоим за мирный процесс. В течение трех дней Минобороны трех стран плотно общались, поэтому это не сиюминутное решение. Оно не связано со сбитым вертолетом», - сказал он.

Водолацкий отметил, что для России прежде всего было важно прекратить бои.

«Самое главное, что прекратится убийство мирных граждан, ведь погибли уже почти 10 тысяч человек непонятно в угоду кому и чему. Миротворцев вводят на пять лет. За это время будут определены вопросы, связанные с административным устройством территории, решатся все накопившиеся за 30 лет вопросы», - считает депутат.

Он также отметил, что соглашение поможет снизить террористическую угрозу.

«Ведь еще надо было решить проблему переброски боевиков из Сирии в Грузию, а следом и на Северный Кавказ. В итоге Россия полностью обезопасила территорию от террористов. И Азербайджан, и Армения для России очень важны в плане совместных действий по поддерживанию мира на Южном Кавказе», - сказал парламентарий.

После подписания трёхстороннего соглашения в Ереване начались беспорядки. В частности, протестующие против соглашения армяне ворвались в здания правительства и парламента, потребовали дератификации документа. В противном случае они пообещали найти депутатов, «даже если они сбегут в Африку».

«Понятно, что для армян соглашение является ущемлением чести и достоинства, но если бы не оно, то перекрытие тоннеля, который снабжал Карабах продовольствием, случилось бы через несколько дней. Тогда Карабах оказался бы в изоляции и еще больше граждан Армении погибли бы. Поэтому здесь нужно выбирать из двух зол меньшее: или человеческие жизни, или политические амбиции», - отметил Водолацкий в беседе с НСН.

На прошлой неделе Азербайджан взял под контроль город Шуша, военные Карабаха подтвердили, что вынуждены были покинуть город. Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН предсказал быстрое поражение Армении после падения Шуши. По его оценке, Азербайджан в союзе с Турцией зачистили бы Карабах к Новому году.

