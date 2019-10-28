Итоги выборов в Аргентине: Латинскую Америку качнуло влево

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства. Отметим, несмотря на продолжающийся подсчёт голосов, Фернандес уже сейчас набирает 47,8%, тогда как Макри – 40,69%. Об этом сообщили в избиркоме страны после подсчёта 90% бюллетеней.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что выбор аргентинцев поддерживает общий тренд в Латинской Америке на левых политиков.

«Это показательная вещь для нынешней Латинской Америки. Мы ещё недавно говорили о том, что в там наблюдается правый крен, отход от левоцентристских позиций, левоориентированной политики. Это мы видели в Бразилии, где несколько лет назад от власти была отстранена левоориентированная партия трудящихся. В Аргентине Макри также представлял правую часть политического спектра, не радикальную, но уж точно не левоориентированную. В Чили тоже пришли такие же правоориентированные политики во главе с нынешним президентом. Это позволяло говорить о тренде вправо», - заявил эксперт.