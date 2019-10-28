Итоги выборов в Аргентине: Латинскую Америку качнуло влево
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» в эфире НСН заявил, что победа Фернандеса на выборах в Аргентине только подтвердила отказ от правого тренда в регионе.
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства. Отметим, несмотря на продолжающийся подсчёт голосов, Фернандес уже сейчас набирает 47,8%, тогда как Макри – 40,69%. Об этом сообщили в избиркоме страны после подсчёта 90% бюллетеней.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в эфире НСН заявил, что выбор аргентинцев поддерживает общий тренд в Латинской Америке на левых политиков.
«Это показательная вещь для нынешней Латинской Америки. Мы ещё недавно говорили о том, что в там наблюдается правый крен, отход от левоцентристских позиций, левоориентированной политики. Это мы видели в Бразилии, где несколько лет назад от власти была отстранена левоориентированная партия трудящихся. В Аргентине Макри также представлял правую часть политического спектра, не радикальную, но уж точно не левоориентированную. В Чили тоже пришли такие же правоориентированные политики во главе с нынешним президентом. Это позволяло говорить о тренде вправо», - заявил эксперт.
Однако сейчас, по словам Травкина, ситуация меняется, а на смену правым вновь возвращаются левоориентированные руководители.
«Сейчас, похоже, что тренд немножко изменился. Маятник качнулся в другую сторону. Мы видим, что население выражает яркое недовольство курсом правоориентированных политиков, потому что этот курс приводит к нарушению интересов больших масс населения. В Эквадоре у власти находится социалист по имени Ленин Морено, который был раньше в составе левого правительства. Очень большие беспорядки только что прошли в Сантьяго-де-Чили, из-за того, что чилийское правительство повышало цены на транспортные услуги. Так что то, что произошло в Аргентине, ещё раз подтверждает конец правого тренда и движение в другую сторону», - добавил Травкин.
Согласно аргентинскому законодательству, победа в первом туре обеспечена тому кандидату, который наберет больше 45% голосов или 40%, но с разницей более чем в 10% по отношению к ближайшему сопернику.
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