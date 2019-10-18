Дань моде. России приписали вмешательство в протесты Эквадора

В Эквадоре нашли «российский след» в антиправительственных протестах, прокатившихся по стране. Как сообщила глава МВД страны Мария Паула Рома, Генпрокуратура выяснит, были ли действия протестующих согласованы с иностранными источниками. На данный момент имеются предположения, что для заявлений против правительства Эквадора в соцсетях были использованы IP-адреса из России, пишет РИА Новости.

«Надеюсь, что расследование нам даст ясность об уровне договоренности. Я думаю, что она существовала. Все ли вовлеченные осознавали, во что они играют? Мне кажется, что нет. Думаю, что это должно быть показано», — заявила министр.

Искать российский след во внутренних делах других государств стало мировым трендом, заметил в эфире НСН главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин. Реальных причин для вмешательства у Москвы, по его словам, нет.

«У нас с Эквадором всегда были довольно приличные отношения. И это было при правительстве Корреа, который был предшественником нынешнего Ленинского правительства. Но каких-то интересов организовывать там протесты, и вообще вмешиваться во внутренние дела Эквадора, я полагаю, у России нет. Это просто волна, когда вдруг стали искать Россию в любой тарелке с супом. Это полная ерунда», — заявил Травкин.

При этом, по его словам, Эквадор испытывает трудности как внутри страны, так и во внешней политике. Однако Россия к этому не имеет отношения, и шансы на то, что подозрения эквадорцев о вмешательстве Москвы подтвердятся, ничтожно малы, подчеркнул эксперт.