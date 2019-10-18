Дань моде. России приписали вмешательство в протесты Эквадора
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» заявил НСН, что у России нет интересов вмешиваться в дела Эквадора.
В Эквадоре нашли «российский след» в антиправительственных протестах, прокатившихся по стране. Как сообщила глава МВД страны Мария Паула Рома, Генпрокуратура выяснит, были ли действия протестующих согласованы с иностранными источниками. На данный момент имеются предположения, что для заявлений против правительства Эквадора в соцсетях были использованы IP-адреса из России, пишет РИА Новости.
«Надеюсь, что расследование нам даст ясность об уровне договоренности. Я думаю, что она существовала. Все ли вовлеченные осознавали, во что они играют? Мне кажется, что нет. Думаю, что это должно быть показано», — заявила министр.
Искать российский след во внутренних делах других государств стало мировым трендом, заметил в эфире НСН главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин. Реальных причин для вмешательства у Москвы, по его словам, нет.
«У нас с Эквадором всегда были довольно приличные отношения. И это было при правительстве Корреа, который был предшественником нынешнего Ленинского правительства. Но каких-то интересов организовывать там протесты, и вообще вмешиваться во внутренние дела Эквадора, я полагаю, у России нет. Это просто волна, когда вдруг стали искать Россию в любой тарелке с супом. Это полная ерунда», — заявил Травкин.
При этом, по его словам, Эквадор испытывает трудности как внутри страны, так и во внешней политике. Однако Россия к этому не имеет отношения, и шансы на то, что подозрения эквадорцев о вмешательстве Москвы подтвердятся, ничтожно малы, подчеркнул эксперт.
«Дело в том, что эквадорский режим сейчас переживает очень тяжёлые времена. И это связано с тем, что правительство отошло от того курса, который вёл Корреа, который был сторонником социализма XXI века и многое делал для решения социальных проблем. У нынешнего правительства в основном сейчас проблемы с индейскими общинами, с коренным населением. Эквадор — страна богатая нефтью, и на ней отражается состояние дел на нефтяном мировом рынке. И пошли разговоры о том, что Эквадор хочет оказать давление на мировую систему торговли путём выхода из ОПЕК. И вокруг этого крутятся все дела. Искать там Россию, которая тоже нефтяная страна, но не входит в ОПЕК — если очень захотеть, можно притянуть за уши что угодно. Но думаю, что это пустое занятие. Вряд ли, мы найдём какое-то подтверждение в какой-то нашей антиэквадорской политике», — заключил Травкин.
Напомним, что протесты в Эквадоре продолжались с начала октября. Причиной их стала отмена государственных субсидий на топливо и экономические реформы. В результате протестов были пострадавшие, задержанные и даже погибшие. 13 октября власти и оппозиция договорились о прекращении конфронтации и пересмотре указа, вызвавшего народные волнения.
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