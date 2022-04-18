Итальянский премьер-министр заразился коронавирусом

Премьер-министр Италии Марио Драги заразился COVID-19, сообщает пресс-служба итальянского кабмина.

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В сообщении говорится, что болезнь у политика протекает бессимптомно.

В правительстве добавили, что вместо Драги в Анголу и Конго отправятся глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани.

Ранее коронавирусом заразился директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПремьер-министрИталия
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