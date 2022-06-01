Италия выразила готовность участвовать в разминировании украинских портов

Выступая в палате депутатов итальянского парламента он отметил, сделать это следует «при условии российских гарантий безопасного транзита грузов».

«Италия уже выразила готовность участвовать в любых операциях по разминированию и намерена поддерживать центральную роль ООН и, возможно, других партнёров», - заключил Ди Майо.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к соглашению, что Анкара окажет помощь в разминировании морских портов Украины.

