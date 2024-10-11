Италия проведет конференцию по восстановлению Украины
Италия проведет международную конференцию по восстановлению Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы итальянского правительства Джорджу Мелони.
По ее словам, мероприятие состоится в Риме 10-11 июля 2025 года. «Это событие, которым мы очень дорожим и над чем мы работаем уже некоторое время», — указала премьер-министр. По ее словам, Италия продолжит поддержку Украины на весь необходимый ей срок.
Мелони отметила, что в результате переговоров она с президентом Украины Владимиром Зеленским согласилась с важностью привлечения международных игроков, которые смогут убедить Москву сесть за стол переговоров.
Ранее Мелони заявила, что страны G7 достигли соглашения по кредиту для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru