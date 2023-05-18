Италия направит 3,4 тысячи военных на восточный фланг НАТО

Глава ведомства уточнил, что переброску осуществят при помощи 600 единиц техники, включая пять морских и 30 воздушных.

Крозетто отметил, что Италия разместит в Балтийском море корабль «с возможностью противоракетной и противовоздушной обороны».

США в мае направили в Эстонию эскадрилью истребителей пятого поколения F-22. В командовании американских ВВС в Европе уточнили, что самолеты перебросили для «сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря», передает «Радиоточка НСН».

