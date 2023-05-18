Италия направит 3,4 тысячи военных на восточный фланг НАТО

Рим в 2023 году направит на усиление восточного фланга Североатлантического альянса 3,4 тысячи военнослужащих, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Его слова приводит издание Corriere della Sera.

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Глава ведомства уточнил, что переброску осуществят при помощи 600 единиц техники, включая пять морских и 30 воздушных.

Крозетто отметил, что Италия разместит в Балтийском море корабль «с возможностью противоракетной и противовоздушной обороны».

США в мае направили в Эстонию эскадрилью истребителей пятого поколения F-22. В командовании американских ВВС в Европе уточнили, что самолеты перебросили для «сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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