Италия направит 3,4 тысячи военных на восточный фланг НАТО
Рим в 2023 году направит на усиление восточного фланга Североатлантического альянса 3,4 тысячи военнослужащих, заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Его слова приводит издание Corriere della Sera.
Глава ведомства уточнил, что переброску осуществят при помощи 600 единиц техники, включая пять морских и 30 воздушных.
Крозетто отметил, что Италия разместит в Балтийском море корабль «с возможностью противоракетной и противовоздушной обороны».
США в мае направили в Эстонию эскадрилью истребителей пятого поколения F-22. В командовании американских ВВС в Европе уточнили, что самолеты перебросили для «сдерживания агрессии в регионе Балтийского моря», передает «Радиоточка НСН».
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