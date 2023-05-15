Белый дом подтвердил свое решение не поставлять Киеву F-16
США не меняли своего решения не поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16, заявил в ходе онлайн-брифинга представитель Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.
Его попросили прокомментировать, изменилась ли позиция администрации США по поводу F-16 после новых заявлений стран Западной Европы. Кирби ответил, что мнение Вашингтона осталось прежним.
Других комментариев относительно поставок Украине самолетов представитель Белого дома не дал.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 9 мая заявил, что его страна вместе с Великобританией и Данией обсуждает возможность предоставления Украине F-16.
Командование ВВС США в Европе 8 мая сообщило о переброске истребителей пятого поколения F-22 на авиабазу Эмари в Эстонии. В Пентагоне отметили, что самолеты призваны «сдерживать агрессию в регионе Балтийского моря», передает «Радиоточка НСН».
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