Италию может охватить забастовка из-за подорожания макарон
14 мая 202318:32
Рост цен на макароны может спровоцировать массовую забастовку в Италии. Об этом пишет издание I'll Messaggero.
Ассоциация потребителей потребовала провести проверку из-за роста цен. Члены организации пригрозили начать «макаронную забастовку».
Активисты направили жалобы в антимонопольное ведомство.
По данным властей Италии, по состоянию на март 2023 года цены на макароны в годовом исчислении выросли на 17,5%. Национальный союз потребителей считает данные заниженными и называет другую цифру - 37%, передает «Радиоточка НСН».
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14 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru