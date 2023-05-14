Италию может охватить забастовка из-за подорожания макарон

Рост цен на макароны может спровоцировать массовую забастовку в Италии. Об этом пишет издание I'll Messaggero.

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Ассоциация потребителей потребовала провести проверку из-за роста цен. Члены организации пригрозили начать «макаронную забастовку».

Активисты направили жалобы в антимонопольное ведомство.

По данным властей Италии, по состоянию на март 2023 года цены на макароны в годовом исчислении выросли на 17,5%. Национальный союз потребителей считает данные заниженными и называет другую цифру - 37%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗабастовкаИнфляцияИталия

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