Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение

Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение на востоке страны, сообщает пресс-служба саудовского Минобороны.

Уточняется, что трагедия произошла во время выполнения учебного полёта, экипаж погиб.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолётаИстребительСаудовская Аравия

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