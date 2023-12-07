Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение
7 декабря 202318:00
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США внесли россиян в список санкций по борьбе с терроризмом и киберпреступностью
- «Аэрофлот» заявил о сбое в системе оформления авиабилетов Leonardo
- Истребитель ВВС Саудовской Аравии потерпел крушение
- Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Ирана
- СМИ: В Москве загорелся электрозавод на Электрозаводской
- «Москонцерт» выпустит к Новому году спектакль «Умка» по мотивам мультфильма
- Набиуллина выступила против расширения программ льготного кредитования
- Власти Дании запретили сожжение Корана
- Глава Минфина анонсировал плавную отмену валютных ограничений
- «Персиковый пушок» назвали главным цветом 2024 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru