Историк Хомский заявил о цензуре в США в отношении Лаврова

По его словам, США замалчивают информацию, которая не совпадает с позицией Вашингтона. «Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой», — сказал историк.

Хомский отметил, что у Лаврова есть предложения, позволяющие преодолеть мировой кризис зерна, однако власти Соединенных Штатов не позволяют американцам узнать о них.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что Россия не препятствует транспортировке зерна в из Украины в пункты назначения. По словам Лаврова, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно дать разрешение на выход иностранных и украинских судов в Чёрное море.

