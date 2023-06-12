Исследование: Россия и США нарастили свои ядерные арсеналы
Ядерные державы, в том числе Россия и США, активно модернизируют арсеналы и увеличивают число развернутых боеголовок на фоне конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Исследователи подсчитали, что в январе Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели около 12 512 единиц ядерного оружия. При этом 9 576 из них размещались на складах потенциального пользования. Около 2 тысяч боеголовок (в основном американские и российские) находились в состоянии повышенной боеготовности.
По данным SIPRI, на начало 2023 года США имели 1770 боеголовок, Россия — 1674, Франция — 280, Великобритания — 120 единиц. Вместе РФ и США обладают почти 90% всего ядерного оружия, пишет RT.
Эксперты отметили, что ядерный арсенал Китая увеличился с 350 до 410 боеголовок, ожидается, что в дальнейшем он продолжит расти. Вероятно, нарастит свои запасы боеголовок и Великобритания, которая не увеличивала ядерный арсенал в прошлом году. Кроме того, расширяет ядерную программу Франция, которая в том числе разрабатывает атомную подлодку с баллистическими ракетами третьего поколения и новую крылатую ракету воздушного базирования.
По данным исследования, расширяют свои ядерные арсеналы Индия и Пакистан, Северная Корея уделяет приоритетное внимание военной ядерной программе. Также модернизацию своего ядерного арсенала проводит Израиль, который не признает публично наличие ядерного оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru