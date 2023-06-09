Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля

На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая проходит в Сочи, российский лидер указал, что соответствующие мероприятия начнутся после подготовки необходимых сооружений.

«7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что переживающим за ядерное оружие следует вступить в союз России и Белоруссии, сообщает RT.