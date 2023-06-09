Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что работа по размещению российского ядерного оружия в Белоруссии идёт по плану, сообщает ТАСС.

Песков заявил об истерике на Западе из-за планов размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии

На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая проходит в Сочи, российский лидер указал, что соответствующие мероприятия начнутся после подготовки необходимых сооружений.

«7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», - заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что переживающим за ядерное оружие следует вступить в союз России и Белоруссии, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоВладимир ПутинЯдерное ОружиеБелоруссияРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры