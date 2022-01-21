Исследование: Байден стал одним из самых непопулярных президентов США

Средний годовой рейтинг одобрения его деятельности составил 49%. Аналогичный показатель был у Барака Обамы. Показатели ниже этих значений были только у двух президентов — у Рональда Рейгана в январе 1982 года (48%) и Дональда Трампа в январе 2018 года (38%). Рейтинги одобрения других президентов с 1954 года не опускались ниже 54%.

Согласно исследованию, максимальный показатель «народной любви» у действующего главы Белого дома отмечается в январе и апреле 2020 года — 57%. В начале 2022 года рейтинг главы государства упал до 40%, став самым низким с начала его работы в должности главы государства.

Президент США Джо Байден за год своего руководства страной неприятно удивил даже своих сторонников, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. «…Никакими лидерскими качествами Байден и раньше не блистал. Удивление, которое выразилось в том, что его даже [телеканал] CNN теперь критикует, это скорее удивление его сторонников», - объяснил политолог.

