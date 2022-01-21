Исследование: Байден стал одним из самых непопулярных президентов США
Средний рейтинг одобрения работы действующего президента США Джо Байдена стал одним из самых низких за всю историю Соединенных Штатов, сообщают «Известия» со ссылкой на компанию Morning Consult.
Средний годовой рейтинг одобрения его деятельности составил 49%. Аналогичный показатель был у Барака Обамы. Показатели ниже этих значений были только у двух президентов — у Рональда Рейгана в январе 1982 года (48%) и Дональда Трампа в январе 2018 года (38%). Рейтинги одобрения других президентов с 1954 года не опускались ниже 54%.
Согласно исследованию, максимальный показатель «народной любви» у действующего главы Белого дома отмечается в январе и апреле 2020 года — 57%. В начале 2022 года рейтинг главы государства упал до 40%, став самым низким с начала его работы в должности главы государства.
Президент США Джо Байден за год своего руководства страной неприятно удивил даже своих сторонников, отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. «…Никакими лидерскими качествами Байден и раньше не блистал. Удивление, которое выразилось в том, что его даже [телеканал] CNN теперь критикует, это скорее удивление его сторонников», - объяснил политолог.
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