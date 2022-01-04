NBC: Опрос показал падение рейтинга Байдена до 44% в декабре

Отмечается, что в сентября 2021 года Байдена поддержали на 2% больше жителей США. В сентябре рейтинг упал до 46% после вывода американских войск из Афганистана.

Среди тем, вызывающих наибольшее недовольство, это рост цен, материальная поддержка.

В опросе приняли участие 1895 американских граждан.



