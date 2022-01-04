NBC: Опрос показал падение рейтинга Байдена до 44% в декабре
4 января 202222:59
Политику действующего президента США Джо Байдена в декабре поддержало рекордно низкое число жителей страны - 44%. Такие данные следуют из опроса NBC, передает ТАСС.
Отмечается, что в сентября 2021 года Байдена поддержали на 2% больше жителей США. В сентябре рейтинг упал до 46% после вывода американских войск из Афганистана.
Среди тем, вызывающих наибольшее недовольство, это рост цен, материальная поддержка.
В опросе приняли участие 1895 американских граждан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru