NBC: Опрос показал падение рейтинга Байдена до 44% в декабре

Политику действующего президента США Джо Байдена в декабре поддержало рекордно низкое число жителей страны - 44%. Такие данные следуют из опроса NBC, передает ТАСС.

Путин предупредил Байдена о полном разрыве отношений России с США из-за новых санкций

Отмечается, что в сентября 2021 года Байдена поддержали на 2% больше жителей США. В сентябре рейтинг упал до 46% после вывода американских войск из Афганистана.

Среди тем, вызывающих наибольшее недовольство, это рост цен, материальная поддержка.

В опросе приняли участие 1895 американских граждан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпросДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры