Испытания AstraZeneca на детях приостановили в Великобритании
Великобритания приостановила испытания вакцины против COVID-19 от корпорации AstraZeneca на несовершеннолетних из-за случаев тромбоза у взрослых. Об этом заявил глава программы испытаний вакцины профессор Эндрю Поллард в эфире телеканала BBC.
Поллард отметил, что Оксфордскому университету необходимо больше информации от Агентства по регулированию лекарственных средств о случаях тромбоза, выявленных у взрослых, преимущественно молодых людях.
При этом трудностей во время уже проведенных этапов испытаний вакцины не возникало. Вторая фаза исследований среди детей и подростков от 6 до 17 лет проводилась в Великобритании с 13 февраля. В испытаниях принимали участие жители Бристоля, Оксфорда, Лондона и Саутгемптона.
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