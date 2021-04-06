Испытания AstraZeneca на детях приостановили в Великобритании

Великобритания приостановила испытания вакцины против COVID-19 от корпорации AstraZeneca на несовершеннолетних из-за случаев тромбоза у взрослых. Об этом заявил глава программы испытаний вакцины профессор Эндрю Поллард в эфире телеканала BBC.

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Поллард отметил, что Оксфордскому университету необходимо больше информации от Агентства по регулированию лекарственных средств о случаях тромбоза, выявленных у взрослых, преимущественно молодых людях.

При этом трудностей во время уже проведенных этапов испытаний вакцины не возникало. Вторая фаза исследований среди детей и подростков от 6 до 17 лет проводилась в Великобритании с 13 февраля. В испытаниях принимали участие жители Бристоля, Оксфорда, Лондона и Саутгемптона.

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ФОТО: pixabay.com
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