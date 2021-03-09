Использование вакцины «Спутник V» одобрено в Зимбабве
Власти Зимбабве одобрили для экстренного использования вакцину от коронавируса российского производства"Спутник V". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Монику Мутсвангва.
В Зимбабве, по данным агентства, создан национальный фонд на базе министерства финансов и экономического планирования, в его ведении находятся закупки вакцин. В стране ранее уже были одобрены препараты из КНР Sinopharm и Sinovac Biotech, а также индийская вакцина Covaxin.
По словам министра, правительство Зимбабве планирует привить от COVID-19 около 9 млн человек. Она рассказала, что частным компаниям также будет позволено проводить вакцинацию своих сотрудников, однако для этого они должны будут использовать только те вакцины, которые уже были утверждены руководством страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- В Австрии объяснили сравнение «Спутник V» с русской рулеткой
- Польский консул в Бресте объявлен в Белоруссии персоной нон грата
- КГБ Белоруссии заявил о предотвращении крупных терактов
- ABC: Пентагон хочет продлить срок пребывания Нацгвардии у здания Конгресса США
- Китайские ученые предрекли России катастрофически долгое лето
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru