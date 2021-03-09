Использование вакцины «Спутник V» одобрено в Зимбабве

В Зимбабве, по данным агентства, создан национальный фонд на базе министерства финансов и экономического планирования, в его ведении находятся закупки вакцин. В стране ранее уже были одобрены препараты из КНР Sinopharm и Sinovac Biotech, а также индийская вакцина Covaxin.

По словам министра, правительство Зимбабве планирует привить от COVID-19 около 9 млн человек. Она рассказала, что частным компаниям также будет позволено проводить вакцинацию своих сотрудников, однако для этого они должны будут использовать только те вакцины, которые уже были утверждены руководством страны.

