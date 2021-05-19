Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку из-за скандала

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе направил президенту Мишелю Ауну прошение об отставке. Об этом в Twitter написали в пресс-службе президента.

Накануне заявления Вахбе в эфире «Аль-Хурра» были восприняты как намек на причастность ряда стран Персидского залива к поддержке террористических организаций в регионе.