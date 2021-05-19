Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку из-за скандала

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе направил президенту Мишелю Ауну прошение об отставке. Об этом в Twitter написали в пресс-службе президента.

Накануне заявления Вахбе в эфире «Аль-Хурра» были восприняты как намек на причастность ряда стран Персидского залива к поддержке террористических организаций в регионе.

Востоковед предрек скорое затухание палестино-израильского конфликта

Официальный протест в связи с заявлениями были выражены Саудовской Аравией и в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что артиллерия Израиля выпустила не менее 20 ракет по селению Кфар-Шуба, расположенному на юге Ливана. Напряженность на ливано-израильской границе усилились после попыток обстрела территории еврейского государства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДТерроризмЛиван
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры