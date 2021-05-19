Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку из-за скандала
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе направил президенту Мишелю Ауну прошение об отставке. Об этом в Twitter написали в пресс-службе президента.
Накануне заявления Вахбе в эфире «Аль-Хурра» были восприняты как намек на причастность ряда стран Персидского залива к поддержке террористических организаций в регионе.
Официальный протест в связи с заявлениями были выражены Саудовской Аравией и в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что артиллерия Израиля выпустила не менее 20 ракет по селению Кфар-Шуба, расположенному на юге Ливана. Напряженность на ливано-израильской границе усилились после попыток обстрела территории еврейского государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 183 / сут.
Умерли
117 тыс.+364 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 972 / сут.
- Исполняющий обязанности главы МИД Ливана подал в отставку из-за скандала
- В Палестине не исключили превращение конфликта с Израилем в религиозную войну
- В немецком городе рабочие нашли под тротуаром тоннель, ведущий к банку
- Готовившего теракт в Бурятии приговорили к 10 годам колонии
- Названа дата возможного открытия Турции
- Российские видеосервисы попросили уравнять условия их работы и Netflix
- В Москве ветер повалил 17 деревьев
- На юге Красноярского края введен режим ЧС из-за паводка
- Трутнев предложил повышать налоги предприятиям, не повышающим работникам зарплату
- Индия обновила антирекорд по количеству летальных случаев коронавируса за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru