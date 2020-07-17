Испанские ученые обнаружили ранний симптом коронавируса
Испанские ученые обнаружили новый ранний симптом коронавирусной инфекции. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Dermatologу, сообщает РИА Новости.
Так, специалисты выявили у 29% пациентов сильную сыпь на слизистой оболочке ротовой полости. Отмечается, что сыпь у участников исследования проявлялась за 2 дня до других признаков инфекции. Ученые затрудняются говорить о широте распространения данного признака, поскольку осмотр ротовой полости осложнен из-за требований безопасности.
В исследование участвовал 21 пациент от 40 до 69 лет.
Отметим, среди наиболее распространенных признаков коронавируса является сухой кашель и повышенная температура тела.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
- Экс-ведущая музыкального канала пожаловалась на изнасилование в Москве
- Объявлено, кому противопоказана вакцина от COVID-19
- Главы правительств ЕАЭС договорились о борьбе с коронавирусом
- Нидерланды расследуют незакрытие Украиной неба по делу крушения MH17
- Экс-руководство колонии в Калмыкии заподозрено в помощи террористам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru