Испанские ученые обнаружили ранний симптом коронавируса

Испанские ученые обнаружили новый ранний симптом коронавирусной инфекции. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Dermatologу, сообщает РИА Новости.

Так, специалисты выявили у 29% пациентов сильную сыпь на слизистой оболочке ротовой полости. Отмечается, что сыпь у участников исследования проявлялась за 2 дня до других признаков инфекции. Ученые затрудняются говорить о широте распространения данного признака, поскольку осмотр ротовой полости осложнен из-за требований безопасности.

В исследование участвовал 21 пациент от 40 до 69 лет.

Отметим, среди наиболее распространенных признаков коронавируса является сухой кашель и повышенная температура тела.

