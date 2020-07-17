Минздрав за то, чтобы возобновить полеты за рубеж

О необходимости возобновить авиаперелеты в зарубежные страны заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вместе с тем, по его словам, это должно сопровождаться рядом мер предосторожности:

«Возобновлять авиасообщение необходимо, но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями», - заявил министр.

Одним из условий возобновления авиаперелетов должно быть обязательное тестирование и соблюдение социальной дистанции.

Переговоры о восстановлении авиасообщения, прерванного в конце марта из-за пандемии коронавируса, Россия начала на этой неделе, 15 июля. Этому предшествовали телефонные переговоры президентов России и Турции, после которых Владимир Путин дал соответствующее поручение профильным ведомствам. Об этом по итогам беседы Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Турецкая сторона настолько вдохновилась итогами переговоров лидеров двух стран, что турецкий Минтранс объявил о возобновлении авиасообщения с Россией уже с 15 июля. Тем не менее, в российском Минтрансе комментировать эту информацию отказались, а представители российских авиакомпаний сообщили, что пока не получали никаких уведомлений о возобновлении авиасообщения с Турцией. Анкара приняла решение об открытии границ и снятии запрета на международные перелеты с 11 июля. На этой неделе крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines сообщила о планах с 1 августа совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, а позже - возобновить полеты в другие российские города.

Для возобновления авиасообщения с Россией зарубежные страны должны соответствовать ряду критериев. Во-первых, как неоднократно заявляли в правительстве, это – принцип взаимности. А, кроме того, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, показатель заболеваемости коронавирусом за две последние недели в государстве должен быть на уровне 40 человек на 100 тысяч населения, среднесуточный прирост заболевших за 14 дней не должен превышать 1%, показатель распространения вируса также не может превышать единицу.

Восемь стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов, назвала на этой неделе Ассоциация туроператоров России. Это Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, - заявила в пресс-центре НСН исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Дело за малым – возобновлением авиасообщения. Когда это произойдет, пока так и не прояснилось.

