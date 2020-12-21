Испания и Португалия отменяют рейсы с Великобританией

Власти Испании и Португалии объявили о временном прекращении авиасообщения с Великобританией в связи с выявленным в королевстве новым видом коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

«Не оперативно». Панов о закрытии авиасообщения с Великобританией

Ранее Россия также приняла решение о прекращении авиасообщения с Великобританией. Рейсы отменят на неделю, ограничения вступят в силу с 22 декабря.

На прошлой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новую разновидность коронавирусной инфекции, которая распространяется быстрее уже известных вариантов. Глава британского Минздрава отметил, что новый тип вируса обнаружен также в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры