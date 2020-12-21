Испания и Португалия отменяют рейсы с Великобританией

Ранее Россия также приняла решение о прекращении авиасообщения с Великобританией. Рейсы отменят на неделю, ограничения вступят в силу с 22 декабря.

На прошлой неделе министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новую разновидность коронавирусной инфекции, которая распространяется быстрее уже известных вариантов. Глава британского Минздрава отметил, что новый тип вируса обнаружен также в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01



