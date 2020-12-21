«Не оперативно». Панов о закрытии авиасообщения с Великобританией
Писатель специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией
Сегодня в полночь Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на неделю в связи с появлением там нового штамма коронавируса.
Вадим Панов: «С одной стороны, это правильная новость, поскольку уже около 20 стран ограничили свои связи с островом. С другой стороны, приходится признавать, что слово «оперативный», даже несмотря на пандемию, до сих пор не очень хорошо увязывается с российской действительностью. О том, что в Англии бушует новая мутация вируса, говорят уже давно, и, тем не менее, по каким-то не очень понятным для меня причинам, наши самолеты, соответственно, наши соотечественники спокойно летали на остров и привозили оттуда новую заразу», — поделился своим мнением с НСН Вадим Панов.
Россияне раскупили туры по городам Золотого кольца
В городах Золотого кольца отмечается высокий спрос на отели и туры на новогодние праздники, пишет ТАСС.
Вадим Панов: «И одновременно с этим из Санкт-Петербурга приходят новости, что театры протестуют против закрытия на январские праздники и просят губернатора о помощи. Две новости, которые расположены рядом, порождают ощущение общей странности. 2020 год вообще был очень странным, конечно. Но когда в одном месте люди массово едут рассматривать музеи, достопримечательности, ходить в рестораны, гулять по улицам среди других туристов, а в другом городе – не менее, а может и более туристическом, чем Золотое кольцо – закрываются рестораны и театры. Почему? Мне непонятно. Предположим, что вирус в Золотом кольце, в основе нашей древнерусской государственности, как-то слабеет», — сказал он в эфире НСН.
Скончался писатель Александр Курляндский
Умер писатель Александр Курляндский. Он придумал «Ну, погоди!» и «Возвращение блудного попугая».
Вадим Панов: «Год собрал жуткую жатву из наших любимых и популярных людей. Можно лишь принести искренние соболезнования близким и родным Александра Курляндского, вспомнить замечательные произведения и, наверное, улыбнуться», — прокомментировал в интервью НСН Вадим Панов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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