«Не оперативно». Панов о закрытии авиасообщения с Великобританией

Вадим Панов: «И одновременно с этим из Санкт-Петербурга приходят новости, что театры протестуют против закрытия на январские праздники и просят губернатора о помощи. Две новости, которые расположены рядом, порождают ощущение общей странности. 2020 год вообще был очень странным, конечно. Но когда в одном месте люди массово едут рассматривать музеи, достопримечательности, ходить в рестораны, гулять по улицам среди других туристов, а в другом городе – не менее, а может и более туристическом, чем Золотое кольцо – закрываются рестораны и театры. Почему? Мне непонятно. Предположим, что вирус в Золотом кольце, в основе нашей древнерусской государственности, как-то слабеет», — сказал он в эфире НСН.

