Исландия приостановила использование препарата Moderna

Власти Исландии объявили о приостановке использования препарата Moderna для вакцинации от коронавируса из-за побочных эффектов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Решение было принято Управлением здравоохранения страны в связи с ростом случаев миокардита и перикардита после вакцинации этим препаратом. В ведомстве отметили, что в Исландии в настоящий момент достаточное количество вакцин Pfizer/BioNTech.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ИсландияВакцинация
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