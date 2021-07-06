Исландия признала успешным эксперимент по сокращению рабочей недели

Большинство рабочего населения Исландии после успешного тестирования рабочей недели продолжительностью менее 40 часов добилось права на новый формат работы. Об этом сообщает Ассоциация за устойчивую демократию (Alda).

Организация проанализировала итоги эксперимента с сокращением рабочей недели, который проводился в 2015 и 2017 году. В исследовании участвовали около 2,5 тысяч исландских служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения страны). В рамках эксперимента они перешли на 35-часовую или 36-часовую неделю, зарплаты сокращены не были.

«Масштаб тестирования и разнообразие рабочих мест, которых оно коснулось, а также обилие качественных и количественных данных предоставили новаторское свидетельство об эффективности сокращения рабочего времени. Продуктивность осталась прежней или, напротив, выросла на большинстве тестируемых рабочих мест», — отметили в Alda.

Профсоюзы добились постоянного сокращения рабочего времени для десятков тысяч работников в Исландии, 86% трудового населения уже работают по новому графику или имеют право обсудить сокращение рабочей недели с работодателями.

