Иранцы задержали иностранное судно с нефтью в Персидском заливе
Иностранное судно, перевозившее контрабандное топливо, задержано в Персидском заливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооружённых сил Ирана), сообщает Press TV.
Судно перевозило один миллион баррелей нефти, отмечает RT.
Ранее СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер. Три вооруженных судна Корпуса стражей Исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе, сообщил представитель правительства Великобритании. Позже министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф опроверг эту информацию. В эфире НСН завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян заявила, что вряд ли Британия станет конфликтовать с Ираном из-за танкера.
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